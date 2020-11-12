Татарстан — в числе регионов с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19

Татарстан вошел в числе регионов с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу — от 40 до 46%. Такой же иммунитет имеют жители Москвы, Подмосковья, Ленинградской области и Ставропольского края, пишет «РИА Новости» со ссылкой на директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арега Тотоляна.

Самый высокий уровень коллективного иммунитета — в Красноярском крае (иммунитет имеют более 65% населения) и Астраханской области (51,6%). Самый низкий уровень коллективного иммунитета — менее 10% — в Краснодарском крае и Тюменской области.

Всего в втором этапе исследования приняли участие все 26 регионов, участвовавшие и в первом этапе.

Напомним, по итогам первого этапа исследований в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%. Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1—6 лет) и раннего школьного (7—13 лет) возраста. В Татарстане иммунитет к вирусу имелся у 20% жителей.