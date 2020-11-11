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Кварацхелия сдал положительный тест на COVID-19 в сборной Грузии

15:36, 11.11.2020
Кварацхелия сдал положительный тест на COVID-19 в сборной Грузии
Фото: gff.ge

Два футболиста сборной Грузии получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба грузинской федерации футбола.

Тест на COVID-19 оказался положительным у хавбека турецкого «Коньяспора» Левана Шенгелии и полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

Оба игрока изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей.

Фото: gff.ge

Сборной Грузии предстоит сыграть в ноябре три матча. 12 ноября грузины встретятся с Северной Македонией, 15 ноября — с Арменией, а 18 ноября — с Эстонией.

Напомним, ранее три футболиста сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус.

СпортФутбол
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