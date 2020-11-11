Госстройнадзор РТ проверил более тысячи объектов строительства на соблюдение мер профилактики COVID-19

Инспекторы Госстройнадзора Татарстана проверили 1 014 объектов строительства на соблюдение мер профилактики коронавируса. По итогам проверки выписали 30 административных штрафов, в суд передали шесть дел.



В ведомстве напомнили, что нарушение грозит предупреждением или штрафом в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей для физлиц. Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тыс. рублей. Для юрлиц размер штрафа составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Фото: gsn.tatarstan.ru

Руководитель инспекции Госстройнадзора РТ Василий Кудряшов обратился к застройщикам с просьбой об ответственном отношении к противокоронавирусным профилактическим мерам: «Нарушители будут оштрафованы, так как речь идет в первую очередь о здоровье и безопасности жителей Татарстана».



Напомним, в Татарстане за два месяца приставы взыскали штрафов за отсутствие масок на 8,2 млн рублей.