Новости общества

18:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госстройнадзор РТ проверил более тысячи объектов строительства на соблюдение мер профилактики COVID-19

17:32, 11.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Госстройнадзор РТ проверил более тысячи объектов строительства на соблюдение мер профилактики COVID-19
Фото: gsn.tatarstan.ru

Инспекторы Госстройнадзора Татарстана проверили 1 014 объектов строительства на соблюдение мер профилактики коронавируса. По итогам проверки выписали 30 административных штрафов, в суд передали шесть дел.

В ведомстве напомнили, что нарушение грозит предупреждением или штрафом в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей для физлиц. Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тыс. рублей. Для юрлиц размер штрафа составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Фото: gsn.tatarstan.ru

Руководитель инспекции Госстройнадзора РТ Василий Кудряшов обратился к застройщикам с просьбой об ответственном отношении к противокоронавирусным профилактическим мерам: «Нарушители будут оштрафованы, так как речь идет в первую очередь о здоровье и безопасности жителей Татарстана».

Напомним, в Татарстане за два месяца приставы взыскали штрафов за отсутствие масок на 8,2 млн рублей.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также