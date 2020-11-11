В ВОЗ рассказали, когда завершится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса может подойти к концу, когда около 70% населения планеты будут вакцинированы от вируса, рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Вакцина должна быть безопасной и эффективной, отвечать всем стандартам ВОЗ в этой области, передают «Известия».



Фото: minzdrav.gov.ru

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавируса эффективны. Сегодня специалисты сообщили, что согласно данным промежуточных пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» ее эффективность составляет 92%.

