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В ВОЗ рассказали, когда завершится пандемия коронавируса

23:57, 11.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ рассказали, когда завершится пандемия коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Пандемия коронавируса может подойти к концу, когда около 70% населения планеты будут вакцинированы от вируса, рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

Вакцина должна быть безопасной и эффективной, отвечать всем стандартам ВОЗ в этой области, передают «Известия».

Фото: minzdrav.gov.ru

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавируса эффективны. Сегодня специалисты сообщили, что согласно данным промежуточных пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» ее эффективность составляет 92%.

ОбществоМедицина
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