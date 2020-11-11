В ВОЗ рассказали, когда завершится пандемия коронавируса
Пандемия коронавируса может подойти к концу, когда около 70% населения планеты будут вакцинированы от вируса, рассказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
Вакцина должна быть безопасной и эффективной, отвечать всем стандартам ВОЗ в этой области, передают «Известия».
Вчера президент России Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавируса эффективны. Сегодня специалисты сообщили, что согласно данным промежуточных пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» ее эффективность составляет 92%.
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