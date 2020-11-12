Эксперт: в регионах вырос популяционный иммунитет

Эпидемиолог сообщил о росте популяционного иммунитета к коронавирусу в регионах. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

По словам спикера, в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5—2 раза. Популяционный иммунитет к коронавирусу сейчас составляет от 5,1% до 65,3%.

Напомним, что Татарстан также принимает участие в оценке популяционного иммунитета. В Татарстане и других регионах РФ идет второй этап изучения коллективного иммунитета к COVID-19.

