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Эксперт: в регионах вырос популяционный иммунитет

08:19, 12.11.2020
Эксперт: в регионах вырос популяционный иммунитет
Фото: realnoevremya.ru

Эпидемиолог сообщил о росте популяционного иммунитета к коронавирусу в регионах. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

По словам спикера, в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5—2 раза. Популяционный иммунитет к коронавирусу сейчас составляет от 5,1% до 65,3%.

Напомним, что Татарстан также принимает участие в оценке популяционного иммунитета. В Татарстане и других регионах РФ идет второй этап изучения коллективного иммунитета к COVID-19.

Общество Татарстан
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