Ерохин, Заболотный и Лесовой сдали сомнительные тесты на коронавирус

Футболисты сборной России Александр Ерохин, Антон Заболотный и Даниил Лесовой получили сомнительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

«При этом три анализа каждого из них в течение двух суток до тестов определенной УЕФА лабораторией и два теста после них (всего пять тестов) были отрицательными. Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни. А один из футболистов несколько месяцев назад уже перенес COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий титр соответствующих антител», — отмечается в сообщении.

В связи с этим медицинский штаб сборной проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по дальнейшим действиям относительно данных игроков.

Национальная сборная России строго в соответствии с регламентом RTPP проводит тестирования на ПЦР в лаборатории, определённой УЕФА. — Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2020

Ранее из-за сомнительного результата на коронавирус в сборную не был вызван вратарь «Динамо» Антон Шунин. Также из окончательного списка приглашенных выбыл Артем Дзюба. Капитан и нападающий «Зенита» был исключен из состава по решению главного тренера сборной Станислава Черчесова.

В ближайшее время российской национальной команде предстоит провести три матча — контрольную игру с Молдавией (12 ноября, Кишинев, 20.00 мск) и две встречи в рамках Лиги наций против Турции (15 ноября, Стамбул, 20.00) и Сербии (18 ноября, Белград, 22.45 мск).

Подробное превью ноябрьских матчей сборной России можно почитать в материале «Реального времени».