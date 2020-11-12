Регионам поручили создать резерв коек для больных COVID-19 до понедельника

Правительство РФ сформировало новые поручения главам регионов в связи с распространением коронавируса по итогам заседания президиума Координационного совета при кабмине по борьбе с инфекцией.

Так, главы регионов до следующего понедельника, 16 ноября, должны отчитаться об обеспечении больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, лекарствами, СИЗами и средствами диагностики инфекции. Также губернаторам поручили обеспечить лекарствами пациентов с COVID, которые лечатся амбулаторно, и создать резерв коек для заболевших.

Кабмин также поручил регионам обеспечить надлежащий анализ текущей ситуации с коронавирусом на своей территории и по итогам ввести необходимые ограничения, «не допуская при этом негативные экономические последствия».

Ранее сообщалось, что Татарстан получит 146 млн рублей на обеспечение лекарствами больных COVID-19.