Исследование: 60% казанцев не готовы сделать прививку от коронавируса

В Казани 60% опрошенных заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса. Об этом говорят данные Superjob.ru.

Согласно результату опроса о том, как население крупных российских городов относится к вакцинации от COVID-19, большинство казанцев пока не готовы делать прививку от коронавируса.

Больше всего тех, кто отказывается вакцинироваться в Москве и Санкт-Петербурге. Среди регионов больше всего «отказников» в Казани, их численность достигает 60%. Однозначно сделать прививку готовы лишь 16% казанцев, еще 24% ответили, что склоняются к необходимости вакцинации, но однозначного решения пока не приняли.



Ранее в России предложили продлить новогодние выходные до 24 января. Это позволит выиграть время для вакцинации россиян от коронавируса.

