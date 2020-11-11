Зимние шоу Татьяны Навки перенесены на неопределенный срок

Зимние ледовые шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» и «Руслан и Людмила» перенесены на неопределенный срок из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве.

«Планировали проводить шоу с заполняемостью 50% зала, но из-за новых ограничений вынуждены перенести. Билеты были в продаже, очень много людей запланировали посещение наших шоу в новогодние праздники. Нас все зрители просят не отменять.

Поэтому, возможно, мы перенесем прокат и всем купившим билеты предложим обменять на новые даты или вернуть билеты», — рассказала Навка.

Фото: navka.show

Изначально командой Навки нынешней зимой было запланировано провести 16 представлений в новогодние праздники в Москве с 26 декабря по 7 января.

Напомним, в прошлом году главной героиней ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» выступила олимпийская чемпионка Алина Загитова. По его итогам Следственный комитет России инициировал проверку в отношении вице-президента федерации фигурного катания Москвы Эдуарда Аксенова, который по документам получил гонорар за спортсменку.