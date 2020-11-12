Президента Украины госпитализировали после заражения коронавирусом

Президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заболел коронавирусом, госпитализировали. Одновременно в больницу положили руководителя офиса президента Андрея Ермака, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на его советника.

Зеленский и Ермак находятся в «Феофании», где оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания».

«Все достаточно строго, регламентировано протоколом», — отметил Подоляк.

О заражении Зеленского коронавирусом стало известно три дня назад. В июне коронавирусом переболела его жена Елена.