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В российских регионах откроют кол-центры для консультации пациентов с коронавирусом

02:23, 12.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В российских регионах откроют кол-центры для консультации пациентов с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В российских регионах России организуют кол-центры и телемедицинские консультации, чтобы пациенты с коронавирусом при лечении на дому не оставались без внимания, сообщил первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

Кол-центры уже создаются по поручению Минздрава России, в них будут работать медицинские работники, и волонтеры, студенты медицинских вузов. Их задача — оказать внимание каждому пациенту, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее начальник управления республиканского медицинского информационно-аналитического центра по Нижнекамску Ольга Карамова призвала татарстанцев не паниковать и не накручивать себя из-за распространения коронавируса.

ОбществоМедицина
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