В российских регионах откроют кол-центры для консультации пациентов с коронавирусом

В российских регионах России организуют кол-центры и телемедицинские консультации, чтобы пациенты с коронавирусом при лечении на дому не оставались без внимания, сообщил первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

Кол-центры уже создаются по поручению Минздрава России, в них будут работать медицинские работники, и волонтеры, студенты медицинских вузов. Их задача — оказать внимание каждому пациенту, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее начальник управления республиканского медицинского информационно-аналитического центра по Нижнекамску Ольга Карамова призвала татарстанцев не паниковать и не накручивать себя из-за распространения коронавируса.

