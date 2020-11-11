В Татарстане за два месяца приставы взыскали штрафов за отсутствие масок на 8,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

За последние два месяца в Татарстане судебные приставы принудительно взыскали штрафы за нарушения антиковидных мер на 8,2 млн рублей. Эти штрафы граждане и юрлица не гасили добровольно.

В большинстве случаев штрафы выписывались за отсутствие масок или перчаток, а также организациям, в которых не проверяли температуру сотрудников или не имели дезинфицирующих средств, сообщает пресс-служба республиканского Управления ФССП.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего приставы получили на принудительное исполнение 17,8 тысячи штрафов, вынесенных за нарушение требований статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).