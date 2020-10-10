ВОЗ создала группу для изучения повторных случаев заражения коронавирусом

ВОЗ создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения COVID-19. Организация имеет данные о выработке сильного иммунитета к инфекции у людей, но неизвестно, сколько он будет держаться, рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Сейчас в ВОЗ поступают много сообщений из разных стран, но в организации нет оценки по проценту населения с повторным заражением. «И вопрос в том, какой иммунный ответ появляется после первого инфицирования и какой иммунный ответ появляется после второго заражения. Растет или сокращается количество антител и что там происходит», — передает «РИА Новости» ее слова.

realnoevremya.ru

Второй вопрос, на который ВОЗ рассчитывает найти ответ: насколько серьезно протекает болезнь во второй раз и возможно ли заразиться более легкой формой COVID-19.

Вчера ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте заболевших коронавирусом в мире.