Солистка «Аигел» вместо Москвы переехала в Казань

Фото: @aigelslv

Солистка группы «Аигел» Айгель Гайсина переехала в Казань. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

Судя по ее рассказу, переезд в столицу Татарстана не планировался. Артистка собиралась в Москву, но в планы вмешалась пандемия.

«Короче я продала квартиру, собрала чемоданы, взяла свои пампушки и микрофон и с нехотевшим уезжать ребенком договорилась расплатиться хомяком, нашла район, квартиру, нужную школу и должна была уже пульнуть туда дочь в понедельник 6 октября и ну конечно! Конечно же всех учеников Москвы 6 октября отправили на принудительные каникулы! И я психанула и вчера переехала в Казань! Надеюсь я знаю че делаю ребята!» — написала артистка (орфография и пунктуация автора сохранена, — прим. ред.).



Ранее Айгель Гайсина в интервью COLTA.RU рассказала, что в Набережных Челнах нет достопримечательностей.

