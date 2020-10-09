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Собянин назвал закрытие Москвы самым «последним шагом» в борьбе с коронавирусом

21:56, 09.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Собянин назвал закрытие Москвы самым «последним шагом» в борьбе с коронавирусом
Фото: wikimedia.org

Власти Москвы не хотят «закрывать» город из-за пандемии коронавируса, такая мера — «самый последний шаг», заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».

Но следующая неделя станет решающей.

realnoevremya.ru

«Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города, это тоже прямо влияет и на социальное, психологическое здоровье людей, но и напрямую на здоровье и благосостояние людей, поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики, это самый последний шаг, который можно предпринять», — передает «РИА Новости» его слова.

В Москве за последние сутки выявили 3 701 заболевших коронавирусом. За весь период в российской столице зафиксировано 321 812 случаев COVID-19.

Сегодня Сбербанк представил прогноз пика пандемии коронавируса. Согласно ему, в России пик может прийтись на 8 или 12 ноября.

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