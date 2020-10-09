Собянин назвал закрытие Москвы самым «последним шагом» в борьбе с коронавирусом

Власти Москвы не хотят «закрывать» город из-за пандемии коронавируса, такая мера — «самый последний шаг», заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».

Но следующая неделя станет решающей.

realnoevremya.ru

«Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города, это тоже прямо влияет и на социальное, психологическое здоровье людей, но и напрямую на здоровье и благосостояние людей, поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики, это самый последний шаг, который можно предпринять», — передает «РИА Новости» его слова.

В Москве за последние сутки выявили 3 701 заболевших коронавирусом. За весь период в российской столице зафиксировано 321 812 случаев COVID-19.



Сегодня Сбербанк представил прогноз пика пандемии коронавируса. Согласно ему, в России пик может прийтись на 8 или 12 ноября.