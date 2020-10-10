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В России за сутки коронавирусом заразились 12 846 человек — это максимум с начала пандемии

10:44, 10.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки коронавирусом заразились 12 846 человек — это максимум с начала пандемии
Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России составило 12 846. Это максимум с начала пандемии, сообщает оперштаб.

Общее число заболевших в России достигло 1 285 084 человек.

За сутки от коронавируса умерли 197 человек, с начала пандемии — 22 454 человека. вылечились за сутки 6 781 человек, с начала распространения коронавируса в РФ — 1 016 202 человека.

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