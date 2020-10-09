Татарстан вошел в рейтинг регионов, куда можно свободно поехать в период пандемии коронавируса

Татарстан вошел в список регионов, куда россияне могут поехать, не бояться местных «ковидных» ограничений. Не боясь самоизоляции граждане могут посетить соседние с республикой Чувашию, Марий Эл и Ульяновскую область.

Всего в рейтинг сервиса путешествий Tutu.ru вошли 52 субъекта России. В них граждане могут отправиться, соблюдая базовые меры предосторожности.

Фото: realnoevremya.ru

Составители рейтинга обратили внимание, что в ряде регионов россиян может ждать обязательная или рекомендованная самоизоляция. В частности, в республике Алтай, Калмыкии, Кемеровской, Омской, Смоленской областях. А также в Чечне, Ставропольском и Красноярском крае.

По данным исследования сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, Татарстан вошел в десятку рейтинга лучших мест для укрепления психического здоровья.

Бюджетная туристическая поездка в Татарстан обойдется в среднем в 3 294 рубля.

