Росавиация открыла для международных полетов еще четыре города

В России расширили список городов, из которых международное сообщение возобновляется.



С сегодняшнего дня российские и иностранные компании могут летать за рубеж еще из четырех городов — Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска, говорится в сообщении на сайте Росавиации.

realnoevremya.ru

Россия возобновила международное авиасообщение 1 августа. Первые рейсы начали выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска разрешили с 20 августа.

