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Росавиация открыла для международных полетов еще четыре города

19:21, 09.10.2020
Росавиация открыла для международных полетов еще четыре города
Фото: realnoevremya.ru

В России расширили список городов, из которых международное сообщение возобновляется.

С сегодняшнего дня российские и иностранные компании могут летать за рубеж еще из четырех городов — Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска, говорится в сообщении на сайте Росавиации.

realnoevremya.ru

Россия возобновила международное авиасообщение 1 августа. Первые рейсы начали выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска разрешили с 20 августа.

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