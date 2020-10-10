В партии Зеленского заявили о готовности закупить российскую вакцину от COVID-19 при одном условии

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Украина должна закупить российскую вакцину от коронавируса, но только в том случае, если препарат докажет свою эффективность, заявил депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции Александр Качура.

Главным приоритетом для государства и чиновников должны быть жизнь и здоровье граждан, поэтому, если вакцина будет эффективной, то власти страны будут обязаны договориться о закупках препарата. «К этому решению надо подойти взвешенно», — передает «РИА Новости» его слова.

wikipedia.org на фото — Александр Качура

Киев не имеет права «не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь» на Украине, считает Качура.

На этой неделе глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что стоимость российской вакцины от COVID-19 не будет превышать 1 тыс. рублей за одну дозу, в дальнейшем цена будет снижаться.

