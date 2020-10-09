Роспотребнадзор по Татарстану: масочный режим будет действовать минимум до марта 2021 года

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что масочный режим в республике будет действовать как минимум до марта 2021 года.

«Мы говорили, что мы видим расслабленность, самоуспокоенность наших граждан. И, к сожалению, на сегодня пока тоже это есть. И вот те меры, которые введены по жесткому контролю за масочным режимом (в объектах торговли и в транспорте) действительно оправданны и должны быть», — сказала Авдонина.



По ее словам, штрафы за отсутствие или неправильное ношение маски оправданны: «Мы не отменим масочный режим, пока у нас не закончится период подъема острых вирусных респираторных инфекций, а это, как правило, до конца марта однозначно».

Напомним, за первые шесть дней октября в общественном транспорте Казани выявили 551 пассажира — нарушителя масочного режима. 17 из них высадили.