Новости общества

17:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кремле не исключили введение новых мер из-за роста заболеваемости коронавирусом

16:52, 09.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Кремле не исключили введение новых мер из-за роста заболеваемости коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в стране могут понадобиться дополнительные меры, если число заболевших коронавирусом продолжит расти.

«Но какие именно — сейчас я вам не могу сказать», — цитирует «РИА Новости» Пескова.

Фото: wikimedia.org

Он отметил, что вопрос новых ограничений будет рассматриваться штабом правительства и субъектами России. В частности, Песков допустил возможность введения контроля на въездах в регионы.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также