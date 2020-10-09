В Кремле не исключили введение новых мер из-за роста заболеваемости коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в стране могут понадобиться дополнительные меры, если число заболевших коронавирусом продолжит расти.

«Но какие именно — сейчас я вам не могу сказать», — цитирует «РИА Новости» Пескова.

Фото: wikimedia.org

Он отметил, что вопрос новых ограничений будет рассматриваться штабом правительства и субъектами России. В частности, Песков допустил возможность введения контроля на въездах в регионы.

Напомним, что за последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд.

