Переболевшие COVID-19 поведали о странных симптомах

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Переболевшие COVID-19 сообщают о нетипичных симптомах недуга.

Пациенты рассказывают об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти, развившейся бессоннице, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос, проблемах с сердцем.

Эти симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как человек выписался из больницы. Доцент Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт отмечает, что не стоит списывать данные проявления на перенесенный стресс, а нужно тщательно изучить их, пишет Medicalxpress.

realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В Татарстане увеличился темп прироста заболеваемости коронавирусом и составил 0,4%. Ранее он составлял 0,3%. Республика находится на втором месте в списке регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости коронавирусом за сутки.

