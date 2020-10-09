Переболевшие COVID-19 поведали о странных симптомах
Переболевшие COVID-19 сообщают о нетипичных симптомах недуга.
Пациенты рассказывают об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти, развившейся бессоннице, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос, проблемах с сердцем.
Эти симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как человек выписался из больницы. Доцент Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт отмечает, что не стоит списывать данные проявления на перенесенный стресс, а нужно тщательно изучить их, пишет Medicalxpress.
В Татарстане увеличился темп прироста заболеваемости коронавирусом и составил 0,4%. Ранее он составлял 0,3%. Республика находится на втором месте в списке регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости коронавирусом за сутки.
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