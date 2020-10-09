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В Татарстане увеличился темп прироста заболеваемости коронавирусом

11:19, 09.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане увеличился темп прироста заболеваемости коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане увеличился темп прироста заболеваемости коронавирусом и составил 0,4%. Ранее он составлял 0,3%. Тем не менее республика находится на втором месте в списке регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости коронавирусом за сутки.

Лидером по малому количеству приростов остается Чечня с показателем в 0,2%. За ней следуют Тыва и Чувашия, прирост в которых, как и в Татарстане, составляет 0,4%.Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оперштаб.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что темп прироста заболеваемости коронавирусом в Татарстане составлял 0,3%.

ОбществоМедицина Татарстан
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