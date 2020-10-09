За время пандемии 41 жителя Татарстана наказали за «фейки» о коронавирусе

«Более 98 тысяч протоколов по Татарстану»

В борьбе с распространением коронавируса в Татарстане, как и в других регионах, активно принимают участие сотрудники МВД. Как удалось выяснить «Реальному времени», в республике в ходе мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических режимов и требований было составлено более 98 тысяч протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, в отношении физических и юридических лиц. Данные, собранные Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, «Реальному времени» сообщила и прокомментировала вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева:

— Количество составляемых протоколов выше уровня большинства регионов. Решение по сумме штрафа выносится в судебном порядке, — рассказала нашему изданию Лейла Фазлеева. — Работа носит системный характер, созданы специализированные группы в каждом муниципальном районе.

Статистика также содержит информацию о количестве составленных протоколов в отношении лиц, распространяющих «фейковую информацию». По данной статье в республике привлекли к ответственности 41 человека. Что именно было расценено как фейк, пока не сообщается — суды еще рассматривают дела.

Принимаемые меры, по словам Фазлеевой, «обеспечивают необходимый уровень должного контроля в текущей санитарно-эпидемиологической ситуации». Спикер также подчеркивает, что на данный момент усиление контроля по штрафам не требуется и в целом работа осуществляется в штатном режиме.

Как борются с «фейками» в России

С началом пандемии случился и звездный час практики наказаний за распространение недостоверной информации. Были внесены соответствующие поправки в статьи (ст. 13.15 КоАП и ст 207.1 УК РФ), по которым наказывают за фейки о коронавирусе. Отметим, что «под раздачу» попадают, как рядовые граждане, так и блогеры, администраторы пабликов и представители СМИ.

Первым оштрафованным физлицом в России стала жительница Амурской области: в марте она получила штраф за распространение в соцсетях информации о якобы заболевших коронавирусом земляках. Объяснялось применение санкций тем, что на момент публикации сообщений, в Амурской области не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

На 15 тыс. рублей в мае оштрафовали администратора новостного паблика «ВКонтакте» из Самары. Она разместила комментарий от имени руководителя местного учреждения здравоохранения о подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Новокуйбышевске — без подтверждения со стороны самарского Роспотребнадзора.

главный редактор издания «Коммерсант-Уфа» Наталья Павлова была оштрафована на 30 тыс. рублей за новость о подготовке мест на кладбище для жертв COVID-19 весной этого года. Фото: echomskufa.ru

В начале октября главный редактор издания «Коммерсант-Уфа» Наталья Павлова была оштрафована на 30 тыс. рублей за новость о подготовке мест на кладбище для жертв COVID-19 весной этого года. Ранее за аналогичную новость на 60 тыс. рублей был оштрафован главный редактор уфимского интернет-издания ProUfu.ru Тимур Алмаев. Отметим, что Павлова и Алмаев отрицают свою вину.

Еще один громкий случай из мира СМИ — в сентябре суд оштрафовал «Новую газету» на 200 тысяч рублей и ее главного редактора Дмитрия Муратова на 60 тысяч рублей по статье о распространении недостоверной информации из-за материала о вспышке коронавируса в одном из районов Чечни.

В сентябре суд оштрафовал «Новую газету» на 200 тысяч рублей и ее главного редактора Дмитрия Муратова на 60 тысяч рублей по статье о распространении недостоверной информации из-за материала о вспышке коронавируса в одном из районов Чечни. Фото: novayagazeta.ru

Вместе с тем, 1 апреля была добавлена соответствующая статья в Уголовный кодекс — видимо штрафов в КоАП показалось мало.

К примеру, в сентябре жительнице Москвы Екатерине Храпченковой суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ. Москвичка дескать распространила фейковую информацию в своих аккаунтах в социальных сетях о продаже в одном из магазинов защитных масок с китайской маркировкой, которые якобы были отправлены в Россию в качестве гуманитарной помощи, пояснил собеседник агентства.

За что наказывали казанцев в пандемию

Ответственность предусмотрена не только за распространение ложной информации о коронавирусе, но и за нарушение масочного режима. Более того, во время локдауна активно наказывали нарушителей режима самоизоляции.

В Казани с начала октября в общественном транспорте уже выявили 551 пассажира — нарушителя масочного режима. 17 из них высадили. Фото: Илья Репин

В Казани с начала октября в общественном транспорте уже выявили 551 пассажира — нарушителя масочного режима. 17 из них высадили. Отмечается, что лидерами среди нарушителей в общественном транспорте стали студенты. В сентябре в столице республики выявили почти 3 тыс пассажиров и 158 кондукторов без масок.

Вспомним также оштрафованных за нарушение режима самоизоляции весной: одним из первых «оформленных» в Казани нарушителей стал повар сети ресторанов японской кухни «Мушу». Суд покарал его штрафом в 15 тыс. рублей за прогулку по набережной.

Лина Саримова