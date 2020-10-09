В Удмуртии вводятся новые ограничения для заведений общепита

Власти Удмуртии вводят новые «ковидные» ограничения для заведений общепита.



Запрещается «с 9 октября до особого распоряжения деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания в период с 23.00 до 7.00 следующего дня за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких предприятий, а также доставки заказов», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы Удмуртии.



Решение о введении новых ограничений принято на заседании оперштаба Удмуртии 7 октября.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане с 3 сентября на открытых верандах и террасах кафе и ресторанов на банкетах разрешено присутствие 100 человек. Ранее действовало ограничение в 50 гостей.

