Трамп готов стать донором плазмы крови для пациентов с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что после лечения от коронавируса он готов стать донором плазмы крови для других пациентов.



«Да. Никто мне еще не задавал этот вопрос, но я буду готов. Если они [врачи] захотят, чтобы я это сделал, я это сделаю», — цитирует РБК главу США.

По его словам, на данный момент он чувствует себя хорошо. Во время болезни он чувствовал усталость и отсутствие привычного уровня энергии: «Я не чувствовал себя полным жизненных сил, как должен ощущать себя президент США».

Фото: wikipedia.org

О заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября. Вместе с ним заболела и его супруга Мелания Трамп.