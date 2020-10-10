Трамп готов стать донором плазмы крови для пациентов с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что после лечения от коронавируса он готов стать донором плазмы крови для других пациентов.
«Да. Никто мне еще не задавал этот вопрос, но я буду готов. Если они [врачи] захотят, чтобы я это сделал, я это сделаю», — цитирует РБК главу США.
По его словам, на данный момент он чувствует себя хорошо. Во время болезни он чувствовал усталость и отсутствие привычного уровня энергии: «Я не чувствовал себя полным жизненных сил, как должен ощущать себя президент США».
О заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября. Вместе с ним заболела и его супруга Мелания Трамп.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым