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В России к регистрации готовится вторая вакцина от коронавируса

13:31, 09.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России к регистрации готовится вторая вакцина от коронавируса
Фото: pixnio.com

Вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром «Вектор», планируют зарегистрировать 15 октября.

Добровольцы, испытавшие вакцину, чувствуют себя хорошо, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов интернет-порталу стопкоронавирус.рф. Всего в тестировании приняли участие 100 человек в возрасте 18—60 лет.

После регистрации вакцины ее клинические испытания проведут на 150 добровольцах старше 60 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Первыми «ЭпиВакКорону» получат 30 тыс. участников пострегистрационных клинических исследований.

Вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора» запатентована в конце сентября.

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