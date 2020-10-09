В России к регистрации готовится вторая вакцина от коронавируса

Вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром «Вектор», планируют зарегистрировать 15 октября.

Добровольцы, испытавшие вакцину, чувствуют себя хорошо, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов интернет-порталу стопкоронавирус.рф. Всего в тестировании приняли участие 100 человек в возрасте 18—60 лет.



После регистрации вакцины ее клинические испытания проведут на 150 добровольцах старше 60 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Первыми «ЭпиВакКорону» получат 30 тыс. участников пострегистрационных клинических исследований.

Вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора» запатентована в конце сентября.

