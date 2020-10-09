Торговые комплексы в Казани потеряли каждого пятого посетителя — видео

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В Казани осенью количество посетителей в торговых центрах уменьшилось на 22%. Торговые комплексы потеряли каждого пятого посетителя, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Продавец-консультант одного из магазинов объясняет это тем, что люди опасаются посещать людные места в связи с ростом заболевших. В некоторых магазинах количество клиентов осталось прежним.

Ранее аналитики подсчитали, что в Татарстане выручка несетевых магазинов одежды в сентябре 2020 года оказалась на 14% выше прошлогодней, а средний чек увеличился до 1 431 рубля.

