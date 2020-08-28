Итоги дня: разговор Путина и Минниханова, отставка Синдзо Абэ, Генпрокуратура потребовала вернуть акции БСК
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 28 августа.
- Сегодня президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Встреча началась с обстоятельного доклада главы республики о ситуации в РТ и закончилась тем, что Путин констатировал: ситуация в республике является если не показательной, то выгодно отличается от ситуаций во многих других субъектах Федерации.
- Генпрокуратура РФ нашла нарушения законодательства при приватизации Башкирской содовой компании. В Арбитражный суд Башкортостана заявлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Материалы проверки для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц направлены в Следственный комитет России.
- Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердило рекомендации наблюдательного совета о том, что Юрий Ганус покидает пост генерального директора РУСАДА.
- Иностранные студенты Набережночелнинского института КФУ устроили возле вуза пикет из-за нехватки мест в общежитиях. Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку инцидента.
- Сегодня вблизи торгового центра «Порт» в Казани глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и основатель Регионального общественного фонда помощи детям, больным лейкемией, им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов заложили символический камень в строительство нового хосписа.
- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об уходе со своего поста по состоянию здоровья. Он не назначил временно исполняющего обязанности премьера, поскольку продолжит занимать свой пост, пока правящая Либерально-демократическая партия Японии не представит новую кандидатуру нового главы правительства.
- Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО во втором квартале составила 17,6 млрд рублей, что в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По итогам полугодия чистая прибыль составила 42,85 млрд рублей (прогноз — 41,763 млрд рублей), что в 2,7 раза меньше, чем в январе — июне 2019 года.
- Президент РТ Рустам Минниханов приехал на Казанский вертолетный завод и поздравил коллектив предприятия с 80-летием со дня основания предприятия.
- Также Минниханов принял участие в открытии крытого футбольного манежа «Победа» и ледовой арены «КАМАЗ» в Набережных Челнах.
- Замглавы Минобрнауки Татарстана Алсу Асадуллина рассказала, что обучение в школах будет очным, но для разных классов уроки будут начинаться в разное время — это будет зависеть от конкретной школы. А в связи с разным началом уроков в «коронавирусном» учебном году в школах не будет звонков, оповещающих о началах уроков и перемен.
- В Татарстане открылась пятая мечеть за неделю. Ее открыли в селе Татарское Бурнаево Алькеевского района. На церемонии присутствовал глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии имени Петра Великого в размере 3 млн рублей. Она будет присуждаться в том числе за укрепление международного авторитета РФ.
Дарья ПинегинаОбществоВласть Татарстан
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