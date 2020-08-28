Жилищный вопрос погнал иностранных студентов КФУ в Челнах на пикет

Действиями администрации филиала КФУ заинтересовалась прокуратура

Иностранные студенты Набережночелнинского института КФУ устроили возле вуза пикет из-за нехватки мест в общежитиях. По данным СМИ, на пикет якобы вышли 600 человек, прокуратура Набережных Челнов назвала цифру примерно в 40 участников.

Студенты Набережночелнинского института КФУ попросили о помощи и заявили, что им не оформляют регистрацию: «Поймите нас правильно… Мы иностранцы, у нас визовая страна. Если мы будем без регистрации, то у нас будут огромные штрафы… Если два штрафа, то по закону нас депортируют», — приводят СМИ слова студентов.

Также сообщается, что места в общежитиях Набережночелнинского института КФУ распределились так, что разлученными оказались студенческие семьи. Одна из студенток заявила, что ее мужа заселили, а ее нет.

Пожаловались пикетирующие студенты и на «комфортные» условия проживания: тараканов и неработающий лифт. Жалобы на набережночелнинское общежитие поступали и ранее. Так, например, в марте один из проживающих заявил, что из жилого корпуса выпускают лишь на один час, а при нарушении выписывают акты и грозятся выселением.

Прокуратура Набережных Челнов уже начала проверку из-за отсутствия мест в общежитии для иностранных учащихся. По предварительной информации, администрация института выселила студентов, имеющих неудовлетворительные оценки. В случае нарушения прав студентов на проживание в общежитии прокуратура примет соответствующие меры реагирования.



Пожаловались пикетирующие студенты и на «комфортные» условия проживания: тараканов и неработающий лифт. Фото kpfu.ru/chelny

В пресс-службе Набережночелнинского института КФУ ситуацию прокомментировали следующим образом: «Студенты, проживающие в общежитии, в начале каждого учебного года заключают договор с администрацией НЧИ КФУ на один год. В этом году из-за пандемии срок был увеличен на месяц (до 31 августа). Все студенты, вне зависимости от гражданства, были предупреждены администрацией вуза о факте завершения сроков договора на собраниях и личных встречах».

Также в пресс-службе добавили, что те, кто не получил места, будут заселены позже: «На данный момент перезаключение договоров не планируется по причине того, что один из блоков общежития находится на капитальном ремонте. По завершении ремонтных работ планируется вторая волна заселения».

Мест нет, но вы держитесь

Следует отметить, что вопрос общежитий в КФУ достаточно болезненный. Так, в августе студенческое издание «Ветер» сообщало, что дефицит мест в 2020 году составил 4,3 тыс., что на 2,6 тыс. больше, чем в прошлом. В общежитиях Набережночелнинского института, как и в других общежитиях КФУ, весь год действует балльно-рейтинговая система, подразумевающая набор студентами баллов за участие в мероприятиях и субботниках.

На сайте КФУ отмечено, что «всем нуждающимся иногородним студентам КФУ первого курса очной формы обучения предоставляется койко-место в Деревне Универсиады на основании списков иногородних студентов первого курса на заселение в общежития». Фото Романа Хасаева

По итогам каждого учебного года проводится аттестация, позволяющая определить перечень рекомендованных к заселению лиц. При этом на сайте КФУ отмечено, что «всем нуждающимся иногородним студентам КФУ первого курса очной формы обучения предоставляется койко-место в Деревне Универсиады на основании списков иногородних студентов первого курса на заселение в общежития». Заселение же иногородних студентов второго-пятого курсов и магистрантов второго года обучения в жилые корпуса Деревни Универсиады и студгородка проходит согласно протоколам решения комиссий.



Что касается жилищного вопроса иностранных студентов не только КФУ, но и любого университета, то он стоит острее, нежели чем для иногородних обучающихся. После заселения им необходимо получить справку о сдаче документов на миграционный учет, после чего предоставляется постоянный пропуск в общежитие.

Искать съемную комнату/квартиру для иностранцев тоже проблематично: просто не хватает денег, да и не все готовы сдать им в аренду жилье. В инструкции КФУ по заселению иностранных студентов крупными буквами напоминают: «В случае неоформления регистрации иностранный студент может быть депортирован из страны».



Ранее ректор КФУ Ильшат Гафуров заявил, что в Казани для студентов университета планируется построить новое общежитие вместимостью около 8—9 тыс. человек

По закону иностранный гражданин обязан уведомить орган миграционного учета о месте пребывания в течение 7 дней. На сайте Набережночелнинского института размещена следующая информация относительно первичной постановки иностранных студентов на миграционный учет: «По прибытии в НЧИ КФУ и заселении в общежитие НЧИ КФУ иностранный гражданин в течение 3 дней (за исключением праздничных и выходных дней) представляет [пакет документов] в сектор международной деятельности или паспортный стол».

Ранее ректор КФУ Ильшат Гафуров заявил, что в Казани для студентов университета планируется построить новое общежитие вместимостью около 8—9 тыс. человек.

Татьяна Демина