Главу РУСАДА уволили из-за финансовых нарушений

Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердило рекомендации наблюдательного совета о том, что Юрий Ганус покидает пост генерального директора РУСАДА. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимира Лукина

5 августа наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие Ганусу и рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос его увольнения из-за финансовых нарушений в деятельности руководства организации.

Ганус был гендиректором РУСАДА с 31 августа 2017 года.