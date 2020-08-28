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Главу РУСАДА уволили из-за финансовых нарушений

14:09, 28.08.2020
Главу РУСАДА уволили из-за финансовых нарушений
Фото: olympic.ru

Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) утвердило рекомендации наблюдательного совета о том, что Юрий Ганус покидает пост генерального директора РУСАДА. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимира Лукина

5 августа наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие Ганусу и рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос его увольнения из-за финансовых нарушений в деятельности руководства организации.

Ганус был гендиректором РУСАДА с 31 августа 2017 года.

Спорт
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