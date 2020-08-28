Кабмин учредил премию в 3 млн рублей за вклад в укрепление авторитета России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении премии имени Петра Великого. Она будет присуждаться в том числе за укрепление международного авторитета РФ.



Согласно документу, раз в пять лет начиная с 2022 года будут присуждаться три премии в размере 3 млн рублей каждая. Они будут присуждаться за вклад в развитие различных отраслей экономики, в том числе промышленности и транспорта, за заслуги в области науки, государственного управления и образования, защиты прав человека, а также за вклад в укрепление конституционного правопорядка в РФ и международного авторитета страны.

Дата вручения премии приурочена ко дню рождения Петра I — 9 июня.

