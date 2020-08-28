Президент Татарстана приехал на КВЗ и поздравил завод с 80-летием
Президент РТ Рустам Минниханов приехал на Казанский вертолетный завод и поздравил коллектив предприятия с 80-летием со дня основания.
Он отметил, что за эти годы завод произвел и поставил 11,6 тысячи вертолетов разных модификаций в 92 страны мира. Из них 4 тысячи поставлено на экспорт. Всего в модернизацию завода вложено свыше 11 млрд рублей.
Также на торжественную церемонию приехал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский и представители Минобороны.Общество Татарстан
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