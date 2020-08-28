Минобрнауки Татарстана раскрыло детали «коронавирусных» порядков в школах

Фото: Максим Платонов

Как будут работать школы: полный гид

Все 1 404 учебные образовательные организации готовы к приему учеников, заверила сегодня замглавы Минобрануки республики Алсу Асадуллина. С приближением начала учебного года вопросов о том, как ученики будут заниматься в условиях еще не завершившейся пандемии, становится все больше. На основах недавнего интервью министра образования Татарстана Рафиса Бурганова и сегодняшнего брифинга представителей республиканских Минздрава, Минобрнауки и Роспотребнадзора картина вырисовывается окончательно.

Обучение будет очным, но для разных классов уроки будут начинаться в разное время — это будет зависеть от конкретной школы. А в связи с разным началом уроков, в «коронавирусный» учебный год в школах не будет звонков, оповещающих о началах уроков и перемен.

Каждый класс будет заниматься в отдельно взятом кабинете, чтобы дети не пересекались во время перемен.

На входах в школу будет обязательная термометрия бесконтактным термометром. Асадуллина отметила также, что школы будут максимально открывать входы, если это возможно, с сохранением обычных мер безопасности.

Все 1 404 учебные образовательные организации готовы к приему учеников, заверила Алсу Асадуллина. Фото sntat.ru

В каждой школе должно быть предусмотрено отдельное помещение в случае обнаружения ребенка с подозрением на какое-либо заболевание (необязательно COVID-19). Там ребенок может подождать родителей или врачей — в зависимости от его состояния.

На уроке маску необязательно надевать ни учителям, ни ученикам, но, как пояснила Асадуллина, если учитель занимается с учеником индивидуально или даже просто подходит, чтобы что-то объяснить, — маску нужно надеть. Кроме того, учителя должны носить маски в компании взрослых — в учительской или при взаимодействии с родителями. Также маски и перчатки обязан носить персонал пищеблоков.

Перед началом учебного года пройдет обязательная генеральная уборка с применением средств дезинфекции. В школах будет ежедневная влажная уборка с обработкой всех поверхностей — после окончания учебной смены, когда все ученики покинут здание школы.

Следить будут и за регулярным проветриванием, а также за дезинфекцией рук — в местах скопления детей должны быть санитайзеры. Асадуллина заверила, что дозаторы для антисептиков уже есть во всех школах. Также принято решение о приобретении бактерицидных облучателей, которые могут работать даже в присутствии детей. Ранее Рафис Бурганов также сообщал, что в школы республики будут закупать оборудование для обеспечения рециркуляции воздуха.

На входах в школу будет обязательная термометрия бесконтактным термометром. Фото Максима Платонова

Отсутствие общешкольных массовых мероприятий — такие мероприятия будут проводиться по параллелям или по классам. Линейки 1 сентября будут, но с соблюдением действующих ограничений — не более 100 человек на улице, 50 в помещении. Если мероприятие предусматривает присутствие родителей — те должны быть в масках.

Массового тестирования сотрудников школ на COVID-19 не будет. Однако если у учителя выявят болезнь — он отправится на 14-дневную самоизоляцию или же будет госпитализирован, в зависимости от состояния. Обратно к работе учителя допустят только со справкой, что он здоров, и при двух отрицательных ПЦР-тестах на коронавирус.

Интересно, что обязанность определить круг контактов заболевшего учителя ляжет на директора школы.

«Дистант» в субботу — не массовый, делить классы пополам не будут

Немало вопросов сегодня прозвучало об особенностях организации учебного процесса с применением «дистанционки». Так, ряд школ республики предлагали пятидневную учебную неделю с дистанционным обучением в субботу. Если такая организация и будет — то не в массовом порядке, заверила Асадуллина.

— Пятидневку может выбирать само учебное заведение, в зависимости от плана работы. Единых установок о переходе на пятидневку с «дистантом» в субботу — такого нет, — заявила она.

От школ звучали и более необычные предложения — например, делить класс на две части, одну обучать очно, вторую — дистанционно, а раз в две недели менять эти половины местами. Такое предложение в Минобрнауки республики отвергли. «Мы считаем, что это неудобно, неправильно, ведет к дезорганизации. Наши руководители не поддержали это предложение», — сообщила Асадуллина.

— За контроль [за мерами безопасности] переживать не стоит. У нас есть Роспотребнадзор, который хорошо контролирует, судя по работе в лагерях этим летом. Но дело не в контроле, дело в самосознании, — добавила замминистра.

Замглавы республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина, в свою очередь, заверила, что внезапных рейдов не будет, но регулярные проверочные мероприятия, включая выборочные проверки школ, все же будут проходить.

Кроме того, Любовь Авдонина рассказала, что уже с 1 сентября в школах начнется вакцинация от гриппа — сама вакцина для детей уже поступила в медицинские кабинеты образовательный учреждений.

Александр Артемьев