«Коронакризис» срезал «Татнефти» почти две трети полугодовой прибыли

«Татнефть» отчиталась за полгода

Чистая прибыль «Татнефти» (MOEX: TATN) по МСФО во втором квартале составила 17,6 млрд рублей, что в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По итогам полугодия чистая прибыль составила 42,85 млрд рублей (прогноз — 41,763 млрд рублей), что в 2,7 раза меньше, чем в январе — июне 2019 года.

EBITDA во втором квартале составила 34,3 млрд рублей (прогноз — 31,4 млрд рублей), по итогам полугодия — 72 млрд рублей (прогноз — 69,072 млрд рублей).

Выручка компании во втором квартале 2020 года составила 136,269 млрд рублей, снизившись на 31,3% к предыдущему кварталу и почти на 39% к апрелю — июню 2019 года. В первом полугодии выручка составила 334,553 млрд рублей, снизившись на 25,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Выручка от продажи нефти упала в 1,7 раза, до 50 млрд рублей, по сравнению с первым кварталом, при этом выручка от экспорта нефти снизилась вдвое, до 25,4 млрд рублей. Продажи в СНГ составили 5,2 млрд рублей, в первом квартале выручка от реализации нефти в данном направлении отсутствовала. Продажи на внутреннем рынке снизились почти в два раза, до 19,9 млрд рублей.

Продажи нефтепродуктов, по сравнению с первым кварталом, снизились на 18%, до 82,7 млрд рублей, выручка от экспорта упала в два раза — до 17,7 млрд рублей. Продажи на внутреннем рынке увеличились на 3,2%, до 61,5 млрд рублей. Выручка от продаж нефтехимической продукции увеличилась на 17%, до 12,1 млрд рублей.

В отчете «Татнефть» объясняет падение к предыдущему кварталу снижением цен на нефть и нефтепродукты при сократившихся объемах продаж нефти, что частично компенсировалось более низкими общими затратами и другими вычетами по небанковской деятельности, а также возросшими объемами продаж нефтепродуктов. Основными факторами снижения полугодовых показателей компания называет низкие цены на нефть, а также убытки от обесценения.

Добыча нефти в компании за первое полугодие снизилась на 11%, до 519 тыс. баррелей в сутки. Во втором квартале добыча была снижена почти на 18%, до 468 тыс. б/с. При этом переработка нефти за полугодие выросла на 32%, до 241 тыс. б/с. «Снижение добычи было в основном связано со значительным падением спроса в первой половине 2020 года на фоне пандемии COVID-19 и с вызванным этим сокращением добычи в соответствии с соглашением стран ОПЕК +, вступившим в силу с 1 мая 2020 года», — поясняется в отчете.

Некоторые нефтяные гиганты страны отчитались об убытках по итогам полугодия. Фото teknoblog.ru

«На фоне других нефтяных гигантов у «Татнефти» все более-менее неплохо»



Отметим, что показатели прибыли «Татнефти» хоть и сократились довольно резко, но все же оказались выше ожиданий аналитиков. Так консенсус-прогноз «Интерфакса» по чистой прибыли «Татнефти» во втором квартале составлял 16,5 млрд рублей — фактическое же значение оказалось на миллиард рублей выше. По полугодию прогноз был на уровне 41,763 млрд рублей — фактические показатели также превысили ожидания более чем на миллиард рублей.

Некоторые же нефтяные гиганты страны и вовсе отчитались об убытках по итогам полугодия. Партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин также отмечает, что результаты «Татнефти» на фоне всех неблагоприятных событий полугодия выглядят достойно.

— Факторы понятны, конечно, это сокращение добычи и снижение цен — цены не выправились, а если выправятся, то могут упасть и вновь, предсказать это невозможно. Но мы видим, что компания делала все то, что от нее зависит, чтобы сохранить добычу. Я вижу, что в «Татнефти» продолжались и усилия по внедрению инноваций — ведь нефть там трудная, месторождения не новые, и приходилось прилагать определенные усилия, чтобы поддержать добычу. Вот эти усилия компания не оставила, я думаю, что перспективы работы у нее еще есть. В минус она не вышла, и я думаю, что не выйдет, несмотря на неблагоприятную обстановку. На этом фоне у «Татнефти все более-менее неплохо.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий напоминает, что на финансовые показатели «коронавирусного» полугодия повлиял сразу целый ряд факторов.



— Цены на нефть упали в период «коронакризиса», спрос на нефть также упал в период «коронакризиса». Также сыграли свою роль проблемы с китайской экономикой, конфликт США и КНР. С другой стороны — конфликт США и Саудовской Аравии, где мы проиграли, заключив этот позорный «брестский мир», соглашение по снижению добычи. Эта ошибка, сделанная министром энергетики РФ, больно ударила по всем нефтепроизводителям.

Сравнивая ситуацию «Татнефти» с другими нефтяными гигантами, Осадчий обращает внимание на структуру выручки компаний.



Те компании, которые более ориентированы на экспорт, пострадали в большей степени. Те же компании, которые более ориентированы на продажу на внутреннем рынке, — для них оказалось все не так плохо. Здесь следует обратить внимание на рублевые цены на нефтепродукты: несмотря на обвал цен на нефть, цена на бензин в рублях фактически не изменилась. Такую же ситуацию мы наблюдаем и по дизельному топливу. Понятно, что чем крупнее компания, тем больше она работает на экспорт, и для таких компаний в данном случае это оказалось «ахиллесовой пятой, полагает Осадчий.

Александр Артемьев