«Коронакризис» срезал «Татнефти» почти две трети полугодовой прибыли
«Татнефть» отчиталась за полгода
- Чистая прибыль «Татнефти» (MOEX: TATN) по МСФО во втором квартале составила 17,6 млрд рублей, что в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По итогам полугодия чистая прибыль составила 42,85 млрд рублей (прогноз — 41,763 млрд рублей), что в 2,7 раза меньше, чем в январе — июне 2019 года.
- EBITDA во втором квартале составила 34,3 млрд рублей (прогноз — 31,4 млрд рублей), по итогам полугодия — 72 млрд рублей (прогноз — 69,072 млрд рублей).
- Выручка компании во втором квартале 2020 года составила 136,269 млрд рублей, снизившись на 31,3% к предыдущему кварталу и почти на 39% к апрелю — июню 2019 года. В первом полугодии выручка составила 334,553 млрд рублей, снизившись на 25,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
- Выручка от продажи нефти упала в 1,7 раза, до 50 млрд рублей, по сравнению с первым кварталом, при этом выручка от экспорта нефти снизилась вдвое, до 25,4 млрд рублей. Продажи в СНГ составили 5,2 млрд рублей, в первом квартале выручка от реализации нефти в данном направлении отсутствовала. Продажи на внутреннем рынке снизились почти в два раза, до 19,9 млрд рублей.
- Продажи нефтепродуктов, по сравнению с первым кварталом, снизились на 18%, до 82,7 млрд рублей, выручка от экспорта упала в два раза — до 17,7 млрд рублей. Продажи на внутреннем рынке увеличились на 3,2%, до 61,5 млрд рублей. Выручка от продаж нефтехимической продукции увеличилась на 17%, до 12,1 млрд рублей.
В отчете «Татнефть» объясняет падение к предыдущему кварталу снижением цен на нефть и нефтепродукты при сократившихся объемах продаж нефти, что частично компенсировалось более низкими общими затратами и другими вычетами по небанковской деятельности, а также возросшими объемами продаж нефтепродуктов. Основными факторами снижения полугодовых показателей компания называет низкие цены на нефть, а также убытки от обесценения.
Добыча нефти в компании за первое полугодие снизилась на 11%, до 519 тыс. баррелей в сутки. Во втором квартале добыча была снижена почти на 18%, до 468 тыс. б/с. При этом переработка нефти за полугодие выросла на 32%, до 241 тыс. б/с. «Снижение добычи было в основном связано со значительным падением спроса в первой половине 2020 года на фоне пандемии COVID-19 и с вызванным этим сокращением добычи в соответствии с соглашением стран ОПЕК +, вступившим в силу с 1 мая 2020 года», — поясняется в отчете.
«На фоне других нефтяных гигантов у «Татнефти» все более-менее неплохо»
Отметим, что показатели прибыли «Татнефти» хоть и сократились довольно резко, но все же оказались выше ожиданий аналитиков. Так консенсус-прогноз «Интерфакса» по чистой прибыли «Татнефти» во втором квартале составлял 16,5 млрд рублей — фактическое же значение оказалось на миллиард рублей выше. По полугодию прогноз был на уровне 41,763 млрд рублей — фактические показатели также превысили ожидания более чем на миллиард рублей.
Некоторые же нефтяные гиганты страны и вовсе отчитались об убытках по итогам полугодия. Партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин также отмечает, что результаты «Татнефти» на фоне всех неблагоприятных событий полугодия выглядят достойно.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий напоминает, что на финансовые показатели «коронавирусного» полугодия повлиял сразу целый ряд факторов.
Сравнивая ситуацию «Татнефти» с другими нефтяными гигантами, Осадчий обращает внимание на структуру выручки компаний.
Те компании, которые более ориентированы на экспорт, пострадали в большей степени. Те же компании, которые более ориентированы на продажу на внутреннем рынке, — для них оказалось все не так плохо. Здесь следует обратить внимание на рублевые цены на нефтепродукты: несмотря на обвал цен на нефть, цена на бензин в рублях фактически не изменилась. Такую же ситуацию мы наблюдаем и по дизельному топливу. Понятно, что чем крупнее компания, тем больше она работает на экспорт, и для таких компаний в данном случае это оказалось «ахиллесовой пятой, полагает Осадчий.
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