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В Татарстане за неделю открыли пятую мечеть

17:08, 28.08.2020
В Татарстане за неделю открыли пятую мечеть
Фото: ДУМ РТ

В Татарстане открылась пятая мечеть за неделю. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В пятницу мечеть открыли в селе Татарское Бурнаево Алькеевского района. На церемонии присутствовал глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин. Он преподнес братьям Дамиру и Альберту Шайхутдиновым, которые внесли весомый вклад в строительство новой мечети, изданный ДУМ РТ «Калям Шариф. Перевод смыслов».

Мечеть названа именем «Миннеасхат» — в честь отца братьев Шайхутдиновых. Строительство велось два года. Храм вмещает в себя до 50 человек. Кроме молельного зала там есть комната для омовения со всеми удобствами и детская площадка.

Ранее муфтий Татарстана открыл две мечети в Нижнекамском районе.

Общество Татарстан
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