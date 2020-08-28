В Татарстане за неделю открыли пятую мечеть

Фото: ДУМ РТ

В Татарстане открылась пятая мечеть за неделю. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В пятницу мечеть открыли в селе Татарское Бурнаево Алькеевского района. На церемонии присутствовал глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин. Он преподнес братьям Дамиру и Альберту Шайхутдиновым, которые внесли весомый вклад в строительство новой мечети, изданный ДУМ РТ «Калям Шариф. Перевод смыслов».

Мечеть названа именем «Миннеасхат» — в честь отца братьев Шайхутдиновых. Строительство велось два года. Храм вмещает в себя до 50 человек. Кроме молельного зала там есть комната для омовения со всеми удобствами и детская площадка.



Ранее муфтий Татарстана открыл две мечети в Нижнекамском районе.

