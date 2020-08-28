Президент Татарстана открыл ледовый дворец и манеж в Челнах

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в открытии крытого футбольного манежа «Победа» и ледовой арены «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Крытый манеж для Челнов — объект важный и нужный, сказал Рустам Минниханов. С просьбой построить такую площадку в Челнах к главе РТ обращались юные футболисты города. Теперь здесь могут тренироваться около 700 воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Строитель.

Что касается ледовой арены, то ее построили всего за несколько месяцев — строительство началось в феврале 2020 года. Это третий крытый каток с искусственным льдом в городе. Здесь смогут заниматься 600 ребят из спортивной школы «Челны», а также проводить время челнинцы, которые любят кататься на коньках или играть в хоккей.

«Мы хотим, чтобы татарстанцы всех возрастов активно занимались спортом, физической культурой. Этот дворец должен работать с самого утра и до позднего вечера — чтобы спортсмены могли достигать высоких результатов, а жители имели возможность приобщаться к здоровому образу жизни», — сказал Минниханов.