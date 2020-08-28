«Частные инвесторы туда не спешат»: Минуллина и Вавилов заложили камень нового казанского хосписа

Фото: Илья Репин

Продумано все для комфортной жизни

Сегодня вблизи торгового центра «Порт» в Казани глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и основатель Регионального общественного фонда помощи детям, больным лейкемией, им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов заложили символический камень в строительство нового хосписа.

Как сообщил журналистам Вавилов, земельный участок площадью 2 га был выделен по результатам рассмотрения проекта на заседании инвестиционного совета Татарстана под председательством президента республики Рустама Минниханова. Сдать этот социальный объект на 60 койко-мест планируют уже в следующем году — ожидается, что работа над зданием будет вестись в три смены.



Новый стационар казанского хосписа будет двухэтажным. Первый этаж (на 30 взрослых) отведут для более тяжелых пациентов, которым остались считаные дни жизни. Второй этаж будет отдан под отделение сестринского ухода. Там будут размещены нуждающиеся в уходе пациенты с продолжительным сроком жизни. Как пояснил Вавилов, это одинокие люди, те, за кем просто некому вести уход.

Новый стационар казанского хосписа будет двухэтажным. Первый этаж (на 30 взрослых) отведут для более тяжелых пациентов. Второй этаж будет отдан под отделение сестринского ухода

Глава фонда отметил, что ими продумано все для комфортной жизни таких людей. Хоспис предполагает двухместные комфортные номера, лифты, пищеблок, зал для конференций и игровые залы, сауну и прогулочные дворики. Также планируется, что при входе на территорию хосписа разместятся мечеть и церковь.

На данный момент на строительной площадке уже подготовлен котлован, в основание корпуса залит бетон. Работы ведут 35 рабочих. Как отметил Вавилов, строительство хосписа стоимостью 300 млн рублей финансируется из средств фонда Анжелы Вавиловой и спонсируется меценатами.

На данный момент на строительной площадке уже подготовлен котлован, в основание корпуса залит бетон. Работы ведут 35 рабочих

Как и в первый раз, помог Рустам Минниханов

Вавилов рассказал, что первый казанский хоспис, в котором есть и детское, и взрослое отделения, работает с 2014 года. Но в нем всего 18 коек. И хоспис в Татарстане, который оказывает медико-паллиативную помощь, всего один, подчеркнул он. В связи с тем, что востребованность такого рода помощи очень высока, основатель фонда имени Анжелы Вавиловой принял решение о строительстве еще одного стационара на 60 мест. Владимир Владимирович рассказывает, что сначала обратился к мэру, но свободной земли в Казани, как оказалось, нет. Тогда он рассказал о проблеме президенту Рустаму Минниханову. Вавилов напомнил, что именно Минниханов помог ему построить первый хоспис: «И деньгами, и участием, и машины дарил».

Все срослось и на этот раз. Глава фонда сообщил, что вообще-то земля, на которой ныне возводят хоспис, была федеральной. Президент Татарстана, по его словам, «сам несколько раз обращался в Москву». И в итоге добился, чтобы эти два гектара были переданы под стройку хосписа. А затем Минниханов принял активное участие в передаче этой земли фонду.

Вавилов также добавил, что Рустам Нургалиевич «уже оплатил и проект». «Меня как паллиативщика приглашают во все регионы, — говорит глава фонда. — Везде мне говорят: «Честь и хвала, что у вас такой президент».

Глава фонда сообщил, что президент Татарстана добился, чтобы два гектара федеральной земли были переданы под эту стройку, и отметил, что активное участие в этом проекте принимает и глава Агентства инвестиционного развития

Чудо скоро случится

Вавилов также отметил, что активное участие в этом проекте принимает и глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. «Есть преграды, которые очень трудно перешагнуть, — не стал скрывать Вавилов. — Например, положен месяц на то, чтобы подпись поставить. И будешь месяц ждать, хотя это занимает три минуты». В таких вопросах и помогает энергичная Минуллина.

Вавилов, как инициатор стройки, конечно же, хочет, чтобы проект как можно быстрее был реализован, но «все будет зависеть от денег». Пока строительство ведется за счет средств фонда Анжелы Вавиловой. Используются пожертвования благотворителей: неравнодушные татарстанцы вносят деньги в фонд.

При отсутствии проблем с финансированием новый хоспис, как предполагает Вавилов, можно будет запустить уже к весне. Предполагается усилить темп работ, чтобы через две недели уже возникли очертания первого этажа.

Рабочие сейчас трудятся в три смены. Только арматуры на связку, по словам инициатора стройки, понадобилось 3 тысячи тонн, бетона — 5 тысяч кубов. Он отметил, что проект двигался, несмотря на пандемию. Даже каски на стройке с надписью, символизирующей дух стройки: «Строим хоспис вместе». Вавилов по случаю напомнил известную практику, которую и взял на вооружение: «Это как раньше в деревне брались дом строить: собрались всем миром и за день взяли и поставили».

Глава АИР отметила, что республика вкладывает в такого рода социальные проекты много средств. «Частные инвесторы туда не спешат, потому что окупаемость таких проектов сомнительна: много денег не заработаешь», — признала она

Минуллина отдала должное проекту Вавилова: «Владимир Владимирович — большой молодец». По ее мнению, такие проекты могут делать «только люди с большим и добрым сердцем». Она обрисовала стройку нового хосписа, внешне кажущуюся грандиозной, так: «Это небольшой проект — [требует] примерно 300 миллионов рублей. Но важный: если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь».

Глава АИР отметила, что республика вкладывает в такого рода социальные проекты много средств. «Частные инвесторы туда не спешат, потому что окупаемость таких проектов сомнительна: много денег не заработаешь», — признала она. Минуллина тоже высказалась за ускорение строительства. «Постараемся сделать так, чтобы на следующий год этот проект уже сдать», — пообещала она.

1 / 19 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

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