Новости общества

12:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Премьер-министр Японии объявил о своей отставке по состоянию здоровья

11:29, 28.08.2020
Премьер-министр Японии объявил о своей отставке по состоянию здоровья
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об уходе со своего поста по состоянию здоровья.

Абэ не назначил временно исполняющего обязанности премьера, поскольку он продолжит занимать свой пост, пока правящая Либерально-демократическая партия Японии не представит новую кандидатуру нового главы правительства, сообщает Kyodo.

Сегодня утром СМИ сообщили о решении Абэ уйти в отставку из-за ухудшения здоровья. Ранее у него диагностировали язвенный колит.

Среди всех глав правительств Японии Абэ лидирует по количеству дней нахождения в должности.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также