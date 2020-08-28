Премьер-министр Японии объявил о своей отставке по состоянию здоровья

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об уходе со своего поста по состоянию здоровья.

Абэ не назначил временно исполняющего обязанности премьера, поскольку он продолжит занимать свой пост, пока правящая Либерально-демократическая партия Японии не представит новую кандидатуру нового главы правительства, сообщает Kyodo.

Сегодня утром СМИ сообщили о решении Абэ уйти в отставку из-за ухудшения здоровья. Ранее у него диагностировали язвенный колит.

Среди всех глав правительств Японии Абэ лидирует по количеству дней нахождения в должности.