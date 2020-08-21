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Главное к утру: состояние Навального, самые дорогие бренды и повышение стипендий в КФУ

07:00, 21.08.2020
Главное к утру: состояние Навального, самые дорогие бренды и повышение стипендий в КФУ
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 21 августа:

  • Минздрав Омской области отчитался о состоянии оппозиционера Алексея Навального: оно остается тяжелым. О его состоянии высказались лидеры США, Германии и Франции. Они потребовали прояснить обстоятельства отравления политика, а Эмманюэль Макрон также заявил о готовности предоставить убежище Навальному.
  • «Татнефть» вошла в десятку самых дорогих российских брендов. Возглавляет список Сбербанк, за которым следуют «Газпром» и ЛУКОЙЛ.
  • КФУ готовится поднять стипендии студентам. Они могут вырасти на 5% с 1 сентября.
  • В Татарстане будет запущено производство собственной продукции первого в России халяльного стейк-хауса «Итле». Его могут запустить на территорию промпарка «Зеленодольск».
  • На американской половине МКС произошла утечка воздуха. Экипаж в полном составе перейдет в модуль «Звезда», пока будет искать утечку.
  • Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что экспертиза уже установила личность реального водителя, сидевшего за рулем автомобиля артиста в момент ДТП.
  • Из Казани разрешили возобновить международные рейсы.
  • В Белоруссии оппозиция призвала силовиков перейти на сторону народа.
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