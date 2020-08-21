Новости общества

05:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На МКС произошла утечка воздуха

04:32, 21.08.2020
На МКС произошла утечка воздуха
Фото: pixabay.com

На МКС произошла утечка воздуха. Экипаж в полном составе перейдет в модуль «Звезда» на три дня.

Как уточнили в «Роскосмосе», на американском сегменте МКС произошло снижение давления. Речи о разгерметизации не идет. Как только астронавты выяснят причину, неполадку устранят. Выходные американские специалисты проведут в российском сегменте, передают «Известия».

Ранее в NASA сообщили об аномалии, которая наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантики. Специалисты заметили, что над этими территориями расширяется область с пониженной силой магнитного поля планеты.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем