На МКС произошла утечка воздуха

На МКС произошла утечка воздуха. Экипаж в полном составе перейдет в модуль «Звезда» на три дня.

Как уточнили в «Роскосмосе», на американском сегменте МКС произошло снижение давления. Речи о разгерметизации не идет. Как только астронавты выяснят причину, неполадку устранят. Выходные американские специалисты проведут в российском сегменте, передают «Известия».

Ранее в NASA сообщили об аномалии, которая наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантики. Специалисты заметили, что над этими территориями расширяется область с пониженной силой магнитного поля планеты.

