В Белоруссии оппозиция призвала силовиков перейти на сторону народа

Оппозиционный Координационный совет в Белоруссии опубликовал видеоролик с призывом военных и силовиков перейти на сторону народа.

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова пообещала безопасность и неприкосновенность, «справедливое отношение к вашим подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ».

Кроме того, силовикам пообещали отменить долги за образование, контрактные долги и другие выплаты, которые «действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается выполнять преступный приказ». Колесникова также гарантировала жилье и материальную поддержку тем сотрудникам правоохранительных органов, которые отказались выполнять преступные приказы.

Во вторник МВД Белоруссии ответило на многочисленные призывы протестующих перейти на их сторону. Официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова заявила, что они не «режим», а часть общества, и призвала белорусов думать своим умом, а не поддаваться призывам политических манипуляторов.

