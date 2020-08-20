СМИ: международные рейсы разрешили возобновить из Казани
Международные авиарейсы могут запустить еще из трех городов — Казани, Новосибирска, Калининграда.
По данным TourDom.ru, Росавиация уже подготовила телеграмму для авиакомпаний о пополнении списка аэропортов, из которых разрешаются вылеты за рубеж.
Представители одной из авиакомпании сообщили изданию, такая телеграмма от Росавиации, действительно, ожидается, но она еще не поступила.
В пресс-службе казанского аэропорта «Реальному времени» сообщили, что пока не комментируют данную информацию.
Первые рейсы за границу начали выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону 1 августа.
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