СМИ: международные рейсы разрешили возобновить из Казани

Международные авиарейсы могут запустить еще из трех городов — Казани, Новосибирска, Калининграда.

По данным TourDom.ru, Росавиация уже подготовила телеграмму для авиакомпаний о пополнении списка аэропортов, из которых разрешаются вылеты за рубеж.

Представители одной из авиакомпании сообщили изданию, такая телеграмма от Росавиации, действительно, ожидается, но она еще не поступила.

В пресс-службе казанского аэропорта «Реальному времени» сообщили, что пока не комментируют данную информацию.



Первые рейсы за границу начали выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону 1 августа.

