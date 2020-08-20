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КФУ может увеличить стипендии на 5%

22:21, 20.08.2020
КФУ может увеличить стипендии на 5%
Фото: realnoevremya.ru

Казанский федеральный университет может поднять стипендии всем студентам на 5%, заявил проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.

Так, увеличить стипендию студентам вуз может с 1 сентября, а аспирантам — с 1 октября, передает медиапортал КФУ.

Учеба в КФУ стартует 1 сентября в очном формате. На данный момент вуз оформляет закупки необходимых дополнительных дезинфицирующих средств, а также масок и перчаток.

ОбществоОбразование Татарстан
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