КФУ может увеличить стипендии на 5%

Казанский федеральный университет может поднять стипендии всем студентам на 5%, заявил проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.

Так, увеличить стипендию студентам вуз может с 1 сентября, а аспирантам — с 1 октября, передает медиапортал КФУ.



Учеба в КФУ стартует 1 сентября в очном формате. На данный момент вуз оформляет закупки необходимых дополнительных дезинфицирующих средств, а также масок и перчаток.

