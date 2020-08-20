Трамп, Меркель и Макрон прокомментировали отравление Навального

Фото: wikipedia.org Пресс-служба Президента Российской Федерации

Президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон высказались по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Так, Трамп заявил, что США изучают сообщения о госпитализации Алексея Навального, а госсекретарю Марку Помпео поручено подготовить доклад о ситуации, пишет Reuters.

Меркель заметила, что обстоятельства госпитализации Навального должны быть прояснены как можно быстрее. Также она гарантировала медицинскую помощь, если она понадобится.

Макрон, который участвовал в совместной с Меркель конференции, заявил о готовности предоставить российскому оппозиционеру лечение, убежище или защиту, передает Reuters.

Сегодня утром оппозиционера Алексея Навального госпитализировали в Омске во время перелета по маршруту Томск — Москва после ухудшения состояния с подозрением на отравление. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что сейчас Навальный находится в коме. Соратники Навального считают, что его отравили. Очевидец, летевший с оппозиционером в одном самолете, рассказал «Реальному времени», как разворачивались события.

