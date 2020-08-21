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Первый в России халяльный стейк-хаус запустит собственное производство в Татарстане

02:36, 21.08.2020
Первый в России халяльный стейк-хаус запустит собственное производство в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Первый в России халяльный стейк-хаус «Итле» планирует запустить собственное производство упакованных готовых продуктов на территории промышленного парка «Зеленодольск».

Общий объем инвестиций в проект составляет 130 млн рублей. Предприятие запустят в октябре этого года, на нем создадут 387 рабочих мест. Завод будет выпускать сэндвичи, основные блюд, завтраки, салаты и мясные полуфабрикаты. Объемы реализации продукции на начальном этапе составят 3,6 тыс. тонн в год.

Сейчас «Итле» — это сеть халяльных кафе, расположенных в Казани. Проект запустился в 2019 году, передает пресс-служба АИР РТ.

Ранее стало известно о строительстве в Казани нового торгового центра HalalGuideMall.

БизнесРозничная торговляУслуги Татарстан
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