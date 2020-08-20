«Татнефть» вошла в десятку самых дорогих российских брендов

«Татнефть» вошла в десятку самых дорогих российских брендов, сообщила британская консалтинговая компания Brand Finance.

Стоимость бренда нефтяной компании эксперты оценили в 130,2 млрд рублей.

Четвертый год подряд лидером этого рейтинга становится Сбербанк. Стоимость бренда кредитной организации оценили в 840,2 млрд рублей.

В тройку лидеров вошли «Газпром» и ЛУКОЙЛ. Стоимость торговых марок этих компаний оценили в 481,3 млрд и 370,9 млрд рублей соответственно.

Далее расположились «Роснефть» (245,3 млрд рублей), РЖД (198,8 млрд), ВТБ (177,9 млрд), «Магнит» (172,7 миллиарда), МТС (148 млрд) и «Новатэк» (135,6 млрд).

При расчете стоимости бренда Brand Finance учитывает и его силу, анализирует маркетинговые инвестиции, капитал торговой марки и влияние этих факторов на эффективность бизнеса, передает «РИА Новости».