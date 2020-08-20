В Минздраве Омской области рассказали о состоянии Навального

Врачи оценивают состояние оппозиционера Алексея Навального, который находится в коме в реанимации больница Омска, как стабильно тяжелое, говорится в сообщении на странице Минздрава Омской области в сети «ВКонтакте».

Врачи провели телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами и согласовали тактику лечения. По просьбе близких Навального и региональных специалистов завтра в Омск приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н.И. Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко. Они проведут расширенный консилиум.



Оппозиционера Алексея Навального госпитализировали сегодня утром в Омске во время перелета по маршруту Томск — Москва после ухудшения состояния здоровья с подозрением на отравление. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что его ввели в кому. Соратники Навального считают, что его отравили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы оказать помощь в отправке Навального на лечение за границу. В штабе политика откликнулись на это предложение.

