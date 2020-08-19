Главное к утру: Байден стал кандидатом, машины подорожают, Минниханов вручил Собянину медаль
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 19 августа:
- Джо Байден утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. В четверг он выступит с речью уже как участник президентской гонки.
- Россиянам предложили покупать автомобили сейчас, поскольку цены будут расти. Эксперт предупредил, что пока производители не требуют от дилеров забивать склады новыми машинами. Поэтому иногда заказанное авто придется ждать.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил мэру Москвы Сергею Собянину медаль в честь 100-летия ТАССР. Они встретились на концерте, проходившем в рамках Дней Татарстана в Москве.
- Самолет ФСБ приземлился в Минске накануне. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко уже заявлял, что Россия готова оказать помощь стране.
- В ГИБДД заявили, что не будут штрафовать за багажник на крыше автомобиля
- У сына замдиректора Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля обнаружили опухоль мозга. Семья собирает деньги на лечение 17-летнего подростка.
- Специалисты ВОЗ сообщили, что не знают о случаях заражения коронавирусом через пищу.
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