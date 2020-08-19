ВОЗ развеяла популярный миф о заражении коронавирусом

ВОЗ заявила, что не располагает подтвержденными данными о случаях заражения коронавирусом через пищу.

Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что нет никаких доказательств того, что продукты питания или пищевые цепи задействованы в передаче COVID-19.

Консультант ВОЗ и эпидемиолог Мария Ван Керкхове рассказала, что власти Китая тщательно изучили возможность заражения коронавирусом через пищу. Они проверили несколько сотен тысяч упаковок, вирус обнаружили лишь на десяти упаковках. Также эпидемиолог отметила, что коронавирус не переживает термическую обработку, передает «РИА Новости».

Ранее профессор клинической нейропсихологии Кембриджского университета Барбара Жаклин Саакян, докторант, научный сотрудник в области когнитивной нейробиологии Кембриджского университета Кристель Лэнгли и младший ведущий исследователь Университета Фудань Дениз Ватансевер выяснили, как коронавирус влияет на мозг человека, даже если он не болел им. Все детали исследования — в материале «Реального времени».

